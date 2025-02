Milano: fermato per omicidio in panetteria non risponde al gip

Adnkronos

Milano, 20 feb. Raffaele Mascia, 21 anni, fermato per l’omicidio avvenuto sabato 15 febbraio in una panetteria di piazzale Gambara a Milano si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Luca Milani, il quale dovrà ora decidere sulla convalida e sulla richiesta di custodia cautelare in carcere per il pericolo di reiterazione, fuga e inquinamento probatorio formulata dal pm Carlo Enea Parodi. Il giovane è accusato di aver ucciso a colpi di pistola l’ucraino Ivan Disar, 49 anni, e aver ferito gravemente il connazionale Pavel Koresko, 26 anni. Difeso dagli avvocati Giuseppe Alessandro Pennisi e Valentina Camerino, ieri ha risposto alle domande del pubblico ministero – che lo ha interrogato nel carcere di San Vittore – e ha ribadito di aver reagito alle minacce dei due stranieri. La decisione del giudice potrebbe arrivare domani.

