Milano: fermato per omicidio in panetteria, ‘volevo costituirmi’

Milano, 18 feb. Raffaele Mascia, 21 anni, fermato per omicidio sarebbe stato pronto a costituirsi tanto che è stato bloccato dalla polizia a pochi passi dal commissariato di Porta Genova. E’ uno dei dettagli che emerge dal fermo del giovane che sabato 15 febbraio ha sparato e ucciso Ivan Disar, 49 anni ucraino, e per aver ferito l’amico della vittima, nella panetteria di piazzale Gambara a Milano gestita dal padre. Nel provvedimento di fermo, eseguito ieri alle 20.30, si contestano al ventunenne l’omicidio e il tentato omicidio aggravati dai futili motivi e il porto illegale dell’arma. Il giovane, ora nel carcere di San Vittore, potrebbe essere interrogato in giornata dal pm Carlo Parodi.

