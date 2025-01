Milano: Fondazione Beic, ‘fiducia in Boeri e in magistratura’

Adnkronos

Milano, 27 gen. La Fondazione Beic rinnova “la piena fiducia nell’operato della Commissione presieduta dall’architetto Boeri, come anche nel lavoro della magistratura, certi che l’evolversi dell’iter giudiziario chiarirà la trasparenza dell’operato della Commissione”. E’ quanto si legge in una nota dopo la richiesta della procura di Milano di misura cautelare degli arresti domiciliari per tre persone, tra cui Stefano Boeri presidente della commissione che ha deciso sul bando di gara per la realizzazione della Beic, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura.

