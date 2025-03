Milano: furto da PizzAut, i ‘sognatori che cambiano realtà’ citati da Mattarella

Adnkronos

Roma, 5 mar. “I valori che la Costituzione pone a base della nostra convivenza li ho letti negli occhi e nei sorrisi dei ragazzi con autismo che lavorano con entusiasmo a PizzaAut. Promossa da un gruppo di sognatori. Che cambiano la realtà”. Così si espresse il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno del 2023, citando il ristorante -pizzeria del milanese vittima di un furto la notte scorsa.

Il Capo dello Stato, che in questa settimana si trova in Giappone per una visita ufficiale, il 4 aprile del 2023 si era infatti recato a Monza all’inaugurazione del secondo locale aperto dopo quello di Cassina de’ Pecchi. “Questo -sottolineò in quella occasione- non è un luogo che è soltanto un esempio, è un luogo di normalità, perché si lavora come tutti fanno. Ciascuna persona, ogni persona -ogni donna, ogni uomo- ha una sensibilità, un suo modo di esprimersi, di realizzarsi, di vivere. Nessuno è uguale a un altro. Questo significa che tutti devono avere la possibilità di potersi esprimere, realizzare”.