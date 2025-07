Milano: gip, ‘Commissione paesaggio generatore di meccanismi clientelari’

Adnkronos

Milano, 31 lug. La Commissione per il paesaggio del Comune di Milano, che esprimeva pareri sui progetti urbanistici al centro dell’inchiesta della Procura di Milano, “è un generatore di meccanismi clientelari, di conflitti di interesse e, per quanto ne consegue, di mercimonio della funzione pubblica e corruttela”. E’ uno dei passaggi del provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini ha disposto l’arresto in carcere per Andrea Bezziccheri, imprenditore e patron della Bluestone, e i domiciliari per l’ex assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi, il fondatore di Coima Manfredi Catella, l’ex componente della Commissione paesaggio del Comune Alessandro Scandurra, l’ex presidente della stessa Commissione Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella.