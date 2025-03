Milano: gip conferma sequestro Gintoneria e del privé rosa

Adnkronos

Milano, 10 mar. La giudice per le indagini preliminari di Milano Alessandra Di Fazio ha convalidato il sequestro impeditivo d’urgenza, disposto dalla pm Francesca Crupi, della Gintoneria di Milano e del privée La Malmaison, i due locali finiti al centro dell’inchiesta su un presunto giro di droga e prostituzione, che ha portato martedì 4 marzo agli arresti domiciliari di Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, dell’ex compagno Davide Lacerenza e di un dipendente. Restano dunque i sigilli per i due locali di via Napo Torriani. Domani pomeriggio, intanto, al Palazzo di giustizia sono fissati gli interrogatori di garanzia e, da quanto si apprende, Nobile e Lacerenza – difesi dall’avvocato Liborio Cataliotti – si avvarranno della facoltà di non rispondere.

