Milano: gip, no messa alla prova per Fares, per lui processo al via il 10 aprile**

Milano, 20 feb. Niente messa alla prova per Fares Bouzidi, il giovane che guidava lo scooter su cui ha perso la vita – durante un inseguimento dei carabinieri – Ramy Elgaml morto lo scorso 24 novembre in zona Corvetto a Milano. Il gip Lorenza Pasquinelli, nel procedimento in cui è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sei grammi di droga, ha respinto la richiesta della difesa di Fares e ha fissato la prima data del processo con il rito abbreviato il 10 aprile. Per il giovane, indagato per omicidio stradale, la procura ha chiesto nelle settimane scorse il processo con rito immediato per resistenza a pubblico ufficiale.

