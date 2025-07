Milano: gip su urbanistica, ‘sistema tentacolare, mercimonio funzione pubblica’**

Adnkronos

Milano, 31 lug. Le indagini della Procura di Milano sull’urbanistica “hanno progressivamente restituito un sistema tentacolare e sedimentato, nel quale una parte della classe politica, dei dirigenti comunali, dell’imprenditoria e delle libere professioni – in una commistione inestricabile di conflitto di interessi, mercimonio della funzione pubblica, paraventi istituzionali e propaganda (in termini di rigenerazioni urbane e progetti faraonici) – prospera piegando a proprio uso le regole esistenti, interpretandole capziosamente, ove possibile, o aggirandole in maniera occulta (persino cercando di far approvare dal Parlamento uno scudo di impunità)”. Lo scrive il gip di Milano Mattia Fiorentini nel provvedimento, di oltre 400 pagine, con cui dispone l’arresto in carcere per Andrea Bezziccheri, imprenditore e patron della Bluestone, e i domiciliari per l’ex assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi, il fondatore di Coima Manfredi Catella, l’ex componente della Commissione paesaggio del Comune Alessandro Scandurra, l’ex presidente della stessa Commissione Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella.

“Professionisti e imprenditori che dettano le regole (addirittura contribuendo a legiferare) pur di mantenere i privilegi acquisiti – da un lato – e pubblici ufficiali che perseguono i propri interessi privati, subappaltano agli speculatori la pianificazione del territorio, si comportano da commerciali d’azienda e svendono le rispettive prerogative ai migliori offerenti – d’altro lato – rivelano l’esistenza di un fronte comune, che travalica i ruoli dei suoi militanti” aggiunge il giudice.