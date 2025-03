Milano: giudici, ‘Leonardo Caffo manipolatore, violenza è suo registro comunicativo’

Adnkronos

Milano, 5 mar. Il filosofo e scrittore Leonardo Caffo, condannato a 4 anni dal Tribunale di Milano per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della sua ex compagna, appare come un “pigmalione moderno” caratterizzato da una “capacità manipolativa” che si infrange contro la forza della donna di reazione e denunciare. Il racconto della vittima “non nasce da volontà di vendetta o di prevaricazione sui diritti paterni, ma dalla volontà di uscire da quella situazione divenuta ormai patologica, deleteria”. E’ la sintesi delle motivazioni dei giudici della quinta sezione penale che lo scorso 10 dicembre hanno emesso la sentenza di primo grado.