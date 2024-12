Milano: in udienza per archiviazione stalking, aggredisce ex moglie e giudice

Adnkronos

Milano, 5 dic. Si siede davanti alla giudice per discutere di una possibile archiviazione per stalking – chiesta dalla pm Maria Cardellicchio – nei confronti dell’ex moglie e ora rischia una nuova denuncia e forse un’ordinanza per aver aggredito verbalmente e minacciato la donna, la sua avvocata e la stessa giudice. E’ successo al Palazzo di giustizia di Milano, vittima la gip Sonia Mancini che, nella sua stanza, alla presenza delle parti e di suoi due assistenti, stava svolgendo nel pomeriggio un’udienza di routine.

Pochi minuti di discussione e l’uomo, piuttosto alto e corpulento, non ha trattenuto la rabbia e ha iniziato a gridare verso l’ex moglie: “Vi taglio la testa e vi brucio tutti”. Urla sentite nel piccolo corridoio al settimo piano. Inutile l’intervento della giudice che, a sua volta, è stata aggredita dall’indagato che, nonostante i ripetuti inviti, non lasciava la stanza. E’ stata la stessa giudice a uscire per chiedere l’intervento dei carabinieri, ma ci sono voluti circa 10-15 minuti prima che tutto tornasse alla normalità. E’ stato un addetto della vigilanza privata a riuscire a portare l’uomo fuori dalla stanza, quindi i carabinieri hanno proceduto all’identificazione.