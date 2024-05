Milano: inaugurato nuovo padiglione ortofrutticolo del Mercato alimentare

Adnkronos

Milano, 13 mag. E’ stato inaugurato questa mattina a Milano, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e degli operatori, il nuovo padiglione ortofrutticolo del Mercato alimentare di Milano. L’apertura, avvenuta nelle prime ore di attività del mercato, ha dato il via alle contrattazioni tra gli operatori e ha sancito l’avvenuto trasferimento delle attività dalla vecchia alla nuova struttura.

L’apertura è parte del piano Foody 2025, lanciato a fine 2019 da Sogemi e dal Comune di Milano, per il rinnovamento del mercato cittadino, che sarà il più moderno city food hub d’Europa. La riqualificazione integrale del Mercato alimentare, con un investimento da oltre 300 milioni è la più vasta area cantierizzata dopo quella di Expo 2015, per un totale di 700 mila metri quadri di superficie fondiaria.

Dopo 18 mesi effettivi di costruzione, il padiglione 1 ortofrutticolo è stato consegnato agli operatori alla fine di aprile 2024, oggi in piena operatività. La struttura imponente, paragonabile per dimensioni al Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa, ha un’estensione di 47.000 metri quadrati di superficie costruita coperta e 15.000 metri quadri di superficie pertinenziale; ospita 160 baie di carico e scarico merci e 102 punti vendita in cui opereranno 46 aziende di ortofrutta specializzate.

“L’apertura del nuovo padiglione ortofrutticolo segna un passo fondamentale nel percorso di rinnovamento del mercato alimentare di Milano -ha commentato il sindaco di Milano, Sala-. Un progetto importante sotto il profilo dell’impegno economico e di sostenibilità ambientale che, grazie al piano Foody 2025, garantirà a Milano un hub agroalimentare innovativo per infrastruttura logistica, di distribuzione e commercializzazione. Ringrazio Sogemi per quanto realizzato fino ad oggi e auguro buon lavoro al personale e agli operatori che qui svolgono le proprie attività”.

“Finalmente -ha sottolineato Cesare Ferrero, presidente di Sogemi- abbiamo iniziato il trasferimento degli operatori dal vecchio ortomercato al nuovo Mercato alimentare di Milano. I 4 padiglioni inaugurati nel 1965 dedicati al commercio di frutta e verdura verranno demoliti con il trasferimento entro giugno 24 degli operatori dei padiglioni C e D nel Padiglione 1, ed entro luglio 25 degli operatori dei Padiglioni A e B. Nel 2020 è stato avviato il Piano Foody 2025 e pur nelle difficoltà di questi anni, i lavori avanzano nel rispetto del cronoprogramma. Entro il 2025 Milano avrà in piena operatività il più importante hub alimentare italiano in grado di competere con Madrid, Parigi e Barcellona”.