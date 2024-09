Milano: incendio emporio, procura ‘è doloso, segnali chiari di acceleranti’

Adnkronos

Milano, 20 set. Il sopralluogo, a cui ha partecipato Aika, il pastore belga usato dai vigili del fuoco in situazioni di disastro, ha consentito di ottenere “segnali chiari di presenza di sostanze acceleranti” nello showroom cinese di via Ermenegildo Cantoni, a Milano, bruciato la sera di giovedì 12 settembre con all’interno tre giovani di 17, 18 e 24 anni, tutti morti. Lo si apprende dalla procura di Milano che indaga per strage. Un dato che non lascia dubbi che si sia trattato di un incendio doloso.