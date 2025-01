Milano: inchiesta Beic, Zucchi ‘quale sia l’esito diranno la solita cupola’

Adnkronos

Milano, 28 gen. “Non è che non abbia curiosità sugli autori, però vorrei tenere la mente scevra anche per non creare ingiustizie. Tanto qualsiasi risultato esce qualcuno avrà da dire ‘Boeri Zucchi e la cupola milanese’, e proprio per questo mi sono posto l’obiettivo della massima ‘purezza’, e se devo dire la verità non ho neanche riconosciuto in maniera induttiva o probabilistica alcun autore…”. Lo scrive l’architetto Cino Zucchi al collega Stefano Boeri, mentre erano in corso le valutazioni dei progetti internazionali candidati per la realizzazione della Beic, la Biblioteca europea di Informazione e Cultura. Entrambi gli archistar sono indagati dalla procura di Milano per turbativa d’asta.