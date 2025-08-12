Milano: inchiesta urbanistica, oggi Riesame per ex assessore Tancredi e Marinoni

Adnkronos

Milano, 12 ago. E’ in corso l’udienza davanti al Tribunale del Riesame per l’ex assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano Giancarlo Tancredi, tra i sei arrestati (domiciliari) nell’inchiesta sull’urbanistica, che ha segnato un terremoto giudiziario e politico. Assistito dall’avvocato Giovanni Brambilla Pisoni, Tancredi è pronto a dimostrare l’assenza delle misure cautelari. Dopo di lui comparirà davanti ai giudici, invece, Giuseppe Marinoni (difeso da Eugenio Bono), ex presidente della Commissione per il paesaggio.