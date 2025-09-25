Adnkronos
Milano: inchiesta urbanistica, Procura fa ricorso in Cassazione su decisione Riesame
Milano, 25 set. La Procura di Milano ha fatto ricorso in Cassazione per chiedere di annullare la decisione con cui il Tribunale del Riesame ha revocato i domiciliari ad Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione per il paesaggio di Palazzo Marino, tra gli arrestati nell’inchiesta sull’urbanistica. Per i pubblici ministeri titolari del fascicolo le motivazioni dei giudici sono illogiche. Si tratta del primo ricorso della Procura che è pronta a presentare un ricorso analogo per il costruttore Andrea Bezziccheri, scarcerato lo scorso agosto.
