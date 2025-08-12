Milano: inchiesta urbanistica, Tancredi a Catella via chat ‘mi confermi assessore?’

Adnkronos

Milano, 12 ago. E’ il 12 marzo 2024 e l’allora assessore all’urbanistica del Comune di Milano Giancarlo Tancredi, scherza con l’imprenditore del gruppo Coima, Manfredi Catella: “Ma mi confermi come assessore?” e il costruttore risponde: “voi siete i best ever. Io se volete vi faccio da segretario”, al duo si aggiunge anche il direttore generale del Comune di Milano, Cristian Malangone (non risulta tra gli indagati, ndr), che rilancia con: “me lo tatuo sulla schiena”. E’ una delle chat depositate dalla Procura di Milano alle difese degli arrestati nell’inchiesta sull’urbanistica. La Procura osserva che “Tancredi è consapevole del fatto che, grazie alla sua azione, gli interessi di Coima vengono massimizzati, tant’è che ironizza su una sua riconferma come assessore da parte di Catella in persona, come se quest’ultimo fosse il sindaco di Milano”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA