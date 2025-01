Milano: informativa Gdf su Beic, ‘Boeri cancellava messaggi telegram’

Adnkronos

Milano, 28 gen. L’analisi del cellulare di Stefano Boeri, l’architetto per cui la procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari per turbativa d’asta nell’inchiesta per la realizzazione della Beic, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura che dovrebbe sorgere nella zona centrale di Porta Vittoria, mostra chat e telegram del noto architetto con Pier Paolo Tamburelli “collettore tra Boeri e Zucchi e gli studi Onsitestudio e Baukuh vincitori del bando” (anche per lui è stata chiesta la stessa misura cautelare).

In particolare, si legge in un’informativa della Guardia di finanza, durante i giorni che precedono la scelta del progetto vincitore Boeri “verosimilmente si adopera nell’eliminare i propri messaggi” inviati a Tamburelli e avrebbe utilizzato anche telegram, un uso della messaggistica “da ricondurre alla volontà di utilizzare uno strumento notoriamente più sicuro e di più difficile captazione per parlare di questioni relative alla partecipazione di Baukuh al concorso ‘Nuova Beic’, diversamente non si comprende perché gli stessi non abbiano continuato ad utilizzare l’abituale canale whatsapp”. Lo studio dei messaggi tra i due porta la Gdf a ritenere che “il monologo di Tamburelli sia una risposta ad un precedente messaggio di Boeri, poi verosimilmente cancellato, nel quale quest’ultimo potrebbe aver fornito prime rassicurazioni sul buon esito del progetto”.