Milano: intesa tra uffici giudiziari, avvocati e giornalisti per ordinanze

Adnkronos

Milano, 9 dic. Un’intesa tra Tribunale di Milano, Procura, Ordine dei giornalisti della Lombardia, Ordine degli avvocati e Camera penale di Milano, per garantire a chi si occupa di giustizia l’accesso a ordinanze di custodia cautelare che hanno un interesse pubblico o ad atti e sentenze che possano avere rilevanza per la stampa. E’ l’obiettivo del documento – firmato dal presidente del tribunale Fabio Roia, dal procuratore Marcello Viola, dal presidente dell’Ordine degli avvocati Antonino La Lumia, la presidente della Camera penale meneghina Valentina Alberta e il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Milano Riccardo Sorrentino – che ha l’intento dichiarato e condiviso di “coniugare la presunzione di innocenza e una corretta e completa informazione”.

La parola più usata dai firmatari è “equilibrio” e l’auspicio del presidente del Tribunale di Milano Roia è che questo “progetto pilota possa essere usato in altre province”. Si tratta di un documento, per gli avvocati presenti al tavolo, “che rappresenta una sintesi per garantire che ci sia un equilibrio tra il dovere di informazione e la rappresentazione di un soggetto innocente. L’informazione deve essere equilibrata e restare all’interno del processo senza uscire dal perimetro delle garanzie”.