Milano: La Russa, ‘Pazzali mi ha chiesto scusa, a lui mai parlato di mio figlio’

Adnkronos

Milano, 20 feb. “Quello che posso ribadire è che mi risulta di non averne mai parlato, neanche dopo. Io non la ricordo la chiamata e non credo che ci sia stata, ma è ininfluente: prima di tutto per la data in cui viene collocata e soprattutto perché io non avrei mai potuto neanche immaginare che il presidente di Fondazione Fiera Milano avesse come seconda attività quella di spionistica”. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa che esclude che abbia mai confidato al telefono con Enrico Pazzali dell’inchiesta sul figlio Leonardo Apache, indagato a Milano con l’accusa di violenza sessuale.

La vicenda privata si è intrecciata, di recente, con l’indagine su Equalize, la società di dossieraggio illecito che ha portato ad alcuni arresti nell’ottobre scorso. Samuele Calamucci, uno degli hacker, al centro dell’inchiesta ha riferito di una telefonata tra Pazzali e “Ignazio” con al centro la vicenda sul presunto stupro e di un’altra telefonata, invece, con un presunto carabiniere.