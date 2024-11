Milano: legale Basciano, ‘caso strumentalizzato, parlerò al momento giusto’

Adnkronos

Milano, 22 nov. “Quando sarà il momento rilascerò dichiarazioni, ora non lo è considerando che c’è molta strumentalizzazione”. Lo afferma l’avvocato Leonardo D’Erasmo, difensore di Alessandro Basciano, in merito all’arresto per atti persecutori del 35enne deejay nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni, modella e influencer da 1,2 milioni di follower. Un rapporto nato sotto le telecamere – i due erano inquilini della casa più spiata d’Italia, il Gf Vip nel 2022 -, poi super seguito sui social – anche lui ha circa 1,1 milioni di follower su Instagram -, con tanto di proposta di matrimonio sul red carpet della mostra di Venezia nel settembre di due anni fa e il recente tentativo di riconciliazione davanti alle telecamere di Verissimo.

