Milano: legale comunità islamica, ‘sindaco Turbigo in malafede, rispetti abitanti città’**

Adnkronos

Milano, 5 apr. “Il sindaco di Turbigo è una persona evidentemente in malafede; usa il suo ruolo di Primo cittadino per fare propaganda e perseguitare e vessare delle persone che vivono nella sua città alle quali invece dovrebbe rispetto”. Lo dice all’Adnkronos Luca Bauccio, legale rappresentante della comunità islamica del comune milanese di Turbigo, che replica a quanto sostenuto dal sindaco Fabrizio Allevi, circa la mancanza di condizioni per concedere un’area pubblica per i festeggiamenti della festa di fine Ramadan.

“Se lui, come dice, avesse avuto la necessità di conoscere il numero dei partecipanti -spiega Bauccio- avrebbe avuto due mesi per chiederlo, dal momento che l’istanza è stata inviata lo scorso 26 di febbraio. Anche dopo, quando il Tar gli ha detto che avrebbe dovuto provvedere, si è ben guardato dal chiederci quante persone prevedevamo potessero arrivare”. Tuttavia “si è preoccupato di dichiarare alla stampa che avrebbe respinto la richiesta. Questo non è un comportamento in malafede, è un comportamento che non si addice al Primo cittadino di un paese o di una città”.