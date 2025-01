Milano: magistrati su minacce, ‘vicinanza a Viola e Cerreti, non sono soli’

Adnkronos

Milano, 28 gen. “Solidarietà e vicinanza” vengono espressi dai magistrati milanesi dopo le minacce di morte indirizzate al procuratore capo Marcello Viola e al pm della Dda meneghina Alessandra Cerreti. Minacce che sembrerebbero collegate all’inchiesta ‘Hydra’ sulla mafia a tre teste, ovvero l’alleanza in Lombardia tra Cosa nostra, camorra e ‘ndrangheta, e che sono state ritenute serie dagli inquirenti tanto da portare a un innalzamento delle misure di sicurezza nei confronti dei due magistrati. Entrambi da tempo sono sotto scorta, ma le nuove minacce hanno richiesto maggiori tutele.

In un incontro con la stampa la procuratrice generale Francesca Nanni e il presidente della corte d’Appello di Milano Giuseppe Ondei esprimono il loro pieno sostegno. “Tutta la magistratura è vicina ai colleghi di grande caratura professionale. La magistratura non si lascia intimidire da queste minacce e siamo certi che andranno avanti nel loro lavoro con serietà ed efficienza” le parole di Ondei.