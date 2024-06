Milano: molestava giovani donne in strada, 19enne arrestato

Adnkronos

Milano, 27 giu. Nella serata del 20 giugno, i carabinieri della stazione di Corbetta, nel Milanese, hanno arrestato un giovane di 19 anni italiano, con precedenti penali, in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal gip di Milano su richiesta della locale procura. Il provvedimento è scaturito a seguito delle indagini condotte dai militari che hanno accertato la sua responsabilità in relazione ad almeno una violenza sessuale, tentata a Corbetta il 7 maggio scorso, e alla commissione di altri atti osceni in luogo pubblico attuati nella medesima località.

Nel corso degli accertamenti investigativi è stato accertato che il ragazzo aveva approcciato sessualmente una minorenne, pedinandola fino a raggiungere il condominio di residenza della ragazza, tentando poi, una volta dentro l’ascensore, di violentarla. La decisa reazione della vittima, ha consentito alla stessa di fuggire dal violentatore e di rifugiarsi in casa, mettendosi definitivamente in salvo.