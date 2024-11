Milano: morte Ramy, inquirenti cercano altri video, appello a eventuali testimoni

Adnkronos

Milano, 27 nov. Si cercano altri video, di privati, ed eventuali testimoni per eliminare ogni dubbio su quanto accaduto la notte di domenica 24 novembre quando, all’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta a Milano, nel quartiere Corvetto, ha perso la vita Ramy Elgaml, 19 anni, morto a bordo di uno scooter durante un inseguimento con i carabinieri. Alla guida c’era un suo amico, ancora ricoverato in gravi condizioni in ospedale – resta intubato e non è stato ancora sentito dagli investigatori – che avrebbe perso il controllo della moto andando a schiantarsi contro un muretto di una stazione di servizio.