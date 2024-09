Milano: nel pomeriggio capo ultrà Inter sarà interrogato in carcere Opera

Adnkronos

Milano, 6 set. E’ stata fissato per il pomeriggio, nel carcere milanese di Opera, davanti alla gip Lorenza Pasquinelli l’interrogatorio di convalida del fermo di Andrea Beretta, il capo ultrà dell’Inter accusato di aver ucciso a coltellate Antonio Bellocco, rampollo del clan di Rosarno e con affari nella curva Nord nerazzurra. Assistito dal difensore, l’avvocato Mirko Perlino, Beretta può decidere di rispondere, e ribadire che si è difeso durante una lite scoppiata mercoledì a Cernusco sul Naviglio, oppure decidere di non parlare. La decisione della giudice, che dovrà valutare le esigenze cautelari, è attesa per domani.

