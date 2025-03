Milano: Pifferi assente in aula, pg frena iniziativa pm ‘anomala e tardiva’

Adnkronos

Milano, 28 feb. Alessia Pifferi rinuncia ad essere presente in aula e, da quanto si apprende, la scelta è legata al fatto di essere stata aggredita, da un’altra detenuta, nel carcere di Vigevano (Pavia). Un attacco che sarebbe costato qualche punto di sutura sul volto della 38enne condannata in primo grado all’ergastolo per la morte della figlia Diana, abbandonata per sei giorni e lasciata morire di stenti a soli 18 mesi nell’estate 2022.

E gli attacchi non mancano neanche in aula. L’avvocato di parte civile, il legale Emanuele De Mitri, che tutela gli interessi della sorella e della mamma dell’imputata, rende noto di aver ricevuto lo scorso 15 febbraio l’avviso di deposito da parte del pm Francesco De Tommasi – rappresentante della pubblica accusa nel processo di primo grado – degli atti del cosiddetto fascicolo ‘Pifferi bis’ ossia un’inchiesta che riguarda l’attivita di alcune psicologhe (indagate) che in carcere avrebbero somministrato e ‘pilotato’ un test cognitivo e avrebbero suggerito all’imputata di raccontare di presunti abusi per usufruire di eventuali benefici nel processo. Documenti che ampliano il fascicolo del processo e che l’avvocato chiede di acquisire, ma del deposito fatto dalla procura la Corte e la Procura generale non sono a conoscenza.