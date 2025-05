Milano: pm apre fascicolo, a lavoro su possibili sottovalutazioni su caso De Maria

Adnkronos

Milano, 13 mag. La Procura di Milano è a lavoro per studiare le relazioni del carcere di Bollate, ma anche per ricostruire eventuali omissioni nelle ore di lavoro esterno che hanno riguardato Emanuele De Maria, il detenuto che si è ucciso domenica scorsa gettandosi dal Duomo dopo aver ucciso la collega Chamila Wijesuriyauna e aver accoltellato gravemente un collega. Il pm Francesco De Tommasi, che ha aperto un nuovo fascicolo per gli accertamenti del caso, ha acquisito tutte le relazioni che sono state redatte da quando l’uomo, in carcere per un femminicidio, ha avuto accesso al lavoro esterno secondo l’articolo 21 della legge sull’ordinamento penitenziario. Un accesso al lavoro esterno dopo aver scontato cinque dei 14 anni e 3 mesi di condanna per omicidio (rito abbreviato), come prevedono le norme.

Durante il lavoro esterno il detenuto è tenuto a seguire una serie di prescrizioni su mezzi da utilizzare per raggiungere il lavoro, orari di rientro in carcere, comportamenti con i colleghi e puntualità che pesano – insieme alle relazioni delle psicologhe – sul suo percorso in vista della piena libertà. Se nel comunicato della Corte d’Appello e del Tribunale di Sorveglianza si fa riferimento a un “percorso carcerario che si è mantenuto sempre positivo anche durante i due anni di lavoro presso l’albertgo Berna” in via Napo Torriani, è su questi 24 mesi che la Procura cerca di fare ordine per capire se qualche “sottovalutazione” si è verificata.