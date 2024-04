Milano: pm, ‘pestaggi da anni al Beccaria, contributo da omissioni figure apicali’

Adnkronos

Milano, 23 apr. Nell’istituto minorile Beccaria di Milano c’era “un sistema consolidato di violenze reiterate, vessazioni, punizioni corporali, umiliazioni e pestaggi di gruppo realizzati dagli indagati” appartenenti alla polizia Penitenziaria “ai danni dei detenuti per la maggior parte minorenni”. Ne sono convinte le magistrate – la procuratrice aggiunta Letizia Mannella e i pm Cecilia Vassena e Rosaria Stagnaro – che hanno firmato la richiesta di misura cautelare gli 21 agenti, 13 finiti dietro le sbarre e 8 sospesi dal servizio.

Un sistema “consolidato, nel corso degli anni”, che coinvolgeva gli agenti in turno di servizio “e il resto del personale fuori servizio, convocato specificamente per la partecipazione ai pestaggi”. Presunte violenze che hanno avuto come “principale fondamento” il “contributo concorsuale omissivo e doloso di una serie di figure apicali con posizione di garanzia effettiva nei confronti dei detenuti”, un presunto ‘aiuto’ che “ha consapevolmente agevolato e rafforzato le determinazioni criminose dei suoi sottoposti”.