Milano Pride, Doppio (McArthurGlen): “Nostro Gruppo condivide valori inclusione Pride”

Roma, 27 giu. “McArthurGlen ha radicato profondamente il suo legame con Milano attraverso Serravalle Designer Outlet, un punto di attrazione per visitatori locali e internazionali. Il nostro Gruppo si impegna attivamente a promuovere un impatto positivo in ogni comunità in cui operiamo, agendo come catalizzatore di cambiamento e sostenendo progetti basati su principi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale. I valori di inclusione, gentilezza e libertà animano il distretto e lo spirito della manifestazione che quindi si inserisce perfettamente nel sistema valoriale del Pride, di cui condivido la visione aperta e inclusiva, e la volontà di favorire una modalità di espressione libera e consapevole”. Lo ha detto Donatella Doppio, McArthurGlen Managing Director Italy, commentando la rassegna di eventi ed attività gratuite ideata e interamente prodotta da Serravalle Designer Outlet in occasione della Pride Week.