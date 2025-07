Milano: procura attende esiti approfondimenti su corpo Erika Ferini Strambi

Adnkronos

Milano, 28 lug. Si attendono gli esiti degli approfondimenti sull’autopsia di Erika Ferini Strambi, la 53enne dipendente dell’area risorse umane di Luxottica scomparsa nella notte tra il 5 e il 6 luglio, dopo una serata trascorsa in una pizzeria-karaoke di Segrate, e ritrovata morta il 16 luglio scorso nei campi tra Pantigliate e Peschiera Borromeo.

Se i primi riscontri forniti dal medico legale escludono coltellate o ferite evidenti, il pm di Milano Francesco De Tommasi ha chiesto di capire se la morte possa essere sopraggiunta per stenti – la donna potrebbe aver sbattuto contro una pietra trovato accanto alla testa e non essere più stata in grado di rialzarsi – oppure potrebbe essere stata strangolata ma l’avanzato stato di decomposizione del corpo potrebbe aver nascosto i segni. Inoltre, bisognerà accertare se la vittima, trovata con gli slip sfilati, sia stata abusata.