Milano: procura chiede domiciliari per Stefano Boeri, indagato in inchiesta Beic (2)

La scelta della procura – la terza richiesta di arresti domiciliari su cui dovrà esprimersi il giudice Luigi Iannelli (secondo la recente riforma del ministro della Giustizia Carlo Nordio) riguarda l’architetto Pier Paolo Tamburelli (perquisito oggi) – nasce dalle esigenze cautelari contestate dopo lo studio dei documenti sequestrati nell’ottobre del 2023. I pm Paolo Filippini, Mauro Clerici e Giancarla Serafini hanno inoltre chiesto al giudice di esprimersi su due misure interdittive per i ricercatori Angelo Lunati e Giancarlo Floridi, che lavoravano all’epoca dei fatti nello stesso dipartimento universitario con Boeri e Zucchi.

Gli architetti Stefano Boeri e Cino Paolo Zucchi, nelle vesti di commissari, e i vincitori Manuela Fantini, Angelo Raffaele Lunati e Giancarlo Floridi vengono accusati – secondo gli atti di 15 mesi fa – di turbata libertà degli incanti “perché, in concorso tra loro, turbavano la gara pubblica indetta dal Comune di Milano”, relativa alla realizzazione della nuova Biblioteca, “attraverso mezzi fraudolenti”. In particolare – nel decreto di perquisizione dell’ottobre 2023 -, Boeri e Zucchi, avrebbero “affermato falsamente l’assenza di posizioni di potenziale conflitto di interesse nella ‘dichiarazione di conferma di assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse'” espressamente richiesta ai commissari dall’articolo 16 del bando di gara.