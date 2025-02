Milano: resta in carcere per omicidio, gip ‘no autocontrollo e irrispettoso vita altrui’

Adnkronos

Milano, 21 feb. Il gip Luca Milani ha convalidato il fermo e disposto il carcere per Raffaele Mascia, 21 anni, accusato dell’omicidio aggravato di Ivan Disar, ucraino di 49 anni, e per aver ferito gravemente un amico e connazionale della vittima. Un agguato, a colpi di pistola (arma detenuta illegalmente e mai trovata), avvenuto lo scorso sabato 15 febbraio nella panetteria gestita dal padre in piazzale Gambara a Milano. Contro il giovane – che si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip – ci sono i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza dello stabile in cui si trova il negozio che mostrano Mascia prendere e usare la pistola calibro 38.

Per il giudice Mascia ha agito in un modo “completamente sproporzionato rispetto all’eventuale pericolosità della situazione: egli ha infatti deciso di portare a compimento una sorta di spedizione punitiva nei confronti di due soggetti che si erano solo rivelati molesti in quanto ubriachi”. Con l’omicidio “l’indagato ha dimostrato di non essere in grado di controllare i propri impulsi violenti e di non avere alcun rispetto per la vita altrui”, e il delitto dimostra “una personalità incapace di autocontrollo”, che rende più che fondato il pericolo che, se lasciato in libertà, possa commettere altri reati.