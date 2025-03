Milano: Riesame, ‘Basciano potrebbe ripetere minacce a ex, incapace di controllarsi’

Adnkronos

Milano, 28 feb. Alessandro Basciano potrebbe ripetere le minacce contro l’ex compagna Sophie Codegoni e per questo è stato disposto il divieto di avvicinamento (non inferiore a 500 metri) e di comunicazione nei confronti del deejay indagato per stalking. Lo scrive il Tribunale di Milano nei confronti del trentacinquenne per il quale la procura meneghina aveva chiesto i domiciliari.

Si tratta di condotte – scrive il collegio – che “si sono protratte per un lasso apprezzabile di tempo, si sono susseguite in un crescendo” contro l’influencer, la quale ha mostrato “timore per l’assenza di capacità di autocontrollo dell’indagato, sia sotto il profilo degli agiti aggressivi, sia sotto il profilo della continenza verbale”.