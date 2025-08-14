Milano: Riesame revoca domiciliari, interdittiva per Tancredi e altri due (2)

Adnkronos

Per l’ex assessore Tancredi, difeso dall’avvocato Giovanni Brambilla Pisoni, il collegio del Riesame annulla l’accusa di falso e riqualifica l’ipotesi di reato in “corruzione per l’esercizio della funzione” e applica la misura della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio e il divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica amministrazione per un anno.

Per Giuseppe Marinoni, assistito dall’avvocato Eugenio Bono, il Tribunale del Riesame annulla i domiciliari e dispone il “divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica amministrazione” e “il divieto di esercitare la professione di architetto, svolgere attività imprenditoriale, ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e delle attività ad essi inerenti” per dodici mesi. Stessi divieti e identica durata di un anno per l’ex manager Federico Pella, difeso dal legale Marco Messora. I giudici riqualificano l’ipotesi di reato in corruzione per l’esercizio della funzione. Per tutti le motivazioni saranno rese note entro 45 giorni.