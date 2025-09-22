Milano: Riesame su urbanistica, ‘dall’avido Marinoni elevata attitudine criminale’

Adnkronos

Milano, 22 set. “La disamina delle conversazioni telematiche intercorse fra Marinoni e Tancredi fa emergere la commistione di interessi che li accomuna, nonché l’asservimento delle rispettive funzioni pubbliche agli scopi dei privati, i cui progetti transitano dalla Commissione per il paesaggio”. E’ uno dei passaggi con cui i giudici del Riesame dispongono, nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica, la misura interdittiva di un anno per Giuseppe Marinoni, l’architetto che è stato a capo della Commissione che ha deliberato sulla rigenerazione urbana.

“Nonostante l’incensuratezza, dimostra la concreta ed attuale elevata attitudine criminale” che viene perpetrata attraverso il “sistematico impiego distorto della funzione pubblica allo stesso attribuita dal ruolo rivestito” ma anche dall'”entità dei benefici ‘di ritorno'” che si traduce nella ricerca di ruoli di “maggior espansione dei propri interessi e della specifica professionalità dimostrata ed intraprendenza dell’indagato, molto attivo sul versante dell’elargizione di favori ai quali connettere la sua – e altrui – influenza politica e professionale”. Per i giudici “l’avidità nella ricerca di nuovi affari, spinge Marinoni a cercare occasioni di lavoro e guadagno, oltre che all’estero, in altre città del territorio dello Stato, quali ad esempio Roma o Monza”.