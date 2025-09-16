Milano: Riesame su urbanistica, ‘mancano gravi indizi su Scandurra e Bezziccheri’

Adnkronos

Milano, 16 set. Il Tribunale del Riesame di Milano ritiene che le evidenze probatorie, offerte dalla procura nell’inchiesta sull’urbanistica e fatte proprie dal giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini, nei confronti del costruttore Andrea Bezziccheri e di Alessandro Scandurra architetto ed ex componente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano, “non raggiungano la necessaria soglia di gravità indiziaria idonea a sorreggere l’applicazione della misura cautelare”. E’ quanto si legge nelle motivazioni che hanno portato, lo scorso 12 agosto, alla scarcerazione dei due indagati.

Per il Riesame “non sussiste alcuna sequenza temporale” tra la nomina in Commissione per il Paesaggio di Scandurra e l’assegnazione degli incarichi da parte di Bezziccheri, “atteso che gli affidamenti erano avvenuti ben due anni dopo la nomina, erano determinati dalle grandi capacità dell’architetto e così anche le elargizioni economiche trovavano giustificazione lecita nell’opera prestata dal professionista”. Quanto al presunto dovere di astenersi di Scandurra “era costantemente interpretato, dai commissari come dagli Uffici Comunali, nel senso di riscontrare il menzionato dovere di astensione solo a fronte di progetti di cui il membro fosse autore o coautore”. Solo a partire dal 29 maggio 2023 c’è stato un cambio di rotta.