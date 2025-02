Milano: rissa in discoteca, Basciano denunciato per percosse

Adnkronos

Milano, 19 feb. Alessandro Basciano, deejay ed ex volto noto del Grande Fratello Vip, risulta indagato a Milano per percosse dopo la rissa avvenuta lo scorso 6 febbraio nella discoteca Hollywood dove avrebbe aggredito un amico storico di Francesco Facchinetti. L’ex volto noto di ‘Uomini e Donne’ sarebbe stato scortato fuori, tra grida e insulti, dalla sicurezza del locale. Basciano, arrestato lo scorso novembre per le accuse di stalking all’ex compagna Sophie Codegoni, si era difeso – in un video sui social – dicendo di aver reagito a parole offensive contro l’influencer: “nonostante tutto ciò che tra noi è successo, non permetto che la si insulti gratuitamente o strumentalmente”. La denuncia fa ora parte del fascicolo del pm Antonio Pansa che indaga per il presunto stalking contro Codegoni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA