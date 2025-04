Milano: scommesse illegali, calciatori indagati a rischio giustizia sportiva

Adnkronos

Milano, 11 apr. I nomi sono quelli di calciatori di Serie A che contano, ma l’inchiesta della Procura di Milano – ereditata da Torino che ha chat e interrogatori dei giocatori protagonisti di scommesse illegali online – riguarda in particolare il modo in cui i soldi persi siano stati veicolati e a chi. In particolare negli atti dei pm Paolo Filippini e Roberta Amadeo emerge come centrale il ruolo di denaro, bonifici e finti acquisti. Da quanto si apprende, i venti calciatori coinvolti che devono rispondere delle scommesse fatte su altri sport o giocando a poker online su siti illegali non rischiano nulla sul fronte penale, ma le loro posizioni saranno vagliate dalla giustizia sportiva.

Sandro Tonali e Nicolò Fagioli devono rispondere per aver “dato pubblicità” ai siti illegali, oltre che per aver “partecipavano alle scommesse riguardanti eventi sportivi e al gioco del poker” sulle piattaforme non legali, in particolare Betsport22.com – Swapbet365.eu – Vipsport360.com- Texinho.com” dal dicembre 2021 all’ottobre 2023.