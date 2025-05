Milano: sorella di donna uccisa dall’ex, ‘codice rosso non funziona, troppi orfani’

Adnkronos

Milano, 5 mag. “Non funziona il codice rosso, né il braccialetto elettronico. Questa mamma aveva denunciato come Antonia e nessuno ha fatto nulla. Credo che i magistrati dovrebbero farsi un bel corso di formazione e aggiornarsi su come fare per evitare una tragedia annunciata”. Lo sostiene all’Adnkronos Assunta Bianco, sorella di Antonia ammazzata dall’ex compagno il 13 febbraio 2012 a San Giuliano Milanese, all’indomani dell’omicidio di Settala (Milano) dove una donna è stata uccisa dal marito davanti alla figlia di dieci anni che ha dato l’allarme.