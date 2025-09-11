Milano: sorpreso con armi, arrestato trapper Baby Gang (2)

Adnkronos

Da quanto si apprende Baby Gang è stato sorpreso dai militari in un albergo in via Vallazze a Milano con una pistola calibro 9 illegalmente detenuta, mentre le altre due pistole sono state trovate nascoste nel doppio fondo di un mobile nella sua abitazione di Caloziocorte. Lo stesso trapper ventiquattrenne dopo la mezzanotte aveva fatto una storia muta sui social: aveva mostrato il suo volto e una colonna sonora esplicativa “Noooo la polizia…”.