Milano: sorpreso con armi, arrestato trapper Baby Gang

Adnkronos

Milano, 11 set. Zaccaria Mouhib, vero nome del trapper Baby Gang, è stato arrestato la scorsa notte per il possesso di tre pistole che i carabinieri di Lecco, con i colleghi dell’Arma di Milano, hanno trovato nella sua abitazione di Caloziocorte e in un albergo nel capoluogo lombardo. Il 24enne, non nuovo al carcere, è stato perquisito in un albergo di Milano ed è stato trovato in possesso di un’arma con matricola abrasa, che ha fatto scattare l’arresto in flagranza.