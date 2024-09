Milano: sottrae 450mila euro a condomini, arrestato amministratore

Adnkronos

Milano, 27 set. Arresti domiciliari e il sequestro preventivo di 450mila euro. E’ questa la misura scattata nei confronti di un amministratore di condominio -operante nel milanese e in provincia di Monza Brianza -, indagato dalla procura meneghina per appropriazione indebita e autoriciclaggio. Secondo le indagini, l’uomo si sarebbe illecitamente appropriato di oltre 330.000 euro, sottraendoli direttamente dai conti correnti dei condomini amministrati e trasferendoli, mediante bonifici bancari e assegni, a proprio favore. Il denaro sarebbe stato quindi utilizzato per far fronte alle spese personali e familiari, spese mediche e abbonamenti in palestra.