Milano: sparatoria Cernusco, movente omicidio legato ad affari curva Inter

Milano, 4 set. Potrebbe essere ad affari ‘interni’ alla curva Nord il movente dell’omicidio di Antonio Bellocco, 36 anni, erede del casato mafioso di Rosarno. L’omicidio è avvenuto stamane, alle 10 circa, a Cernusco sul Naviglio, in via Besozzi, vicino a una palestra nota come luogo di ritrovo degli ultras dell’Inter. Un delitto per cui è stato arrestato Andrea Beretta, capo storico della curva Nord, rimasto ferito nella sparatoria. Ricoverato al San Raffaele è stato interrogato dal pm Paolo Storari, già titolare dell’inchiesta sulla morte di Vittorio Boiocchi (di cui Beretta era fedelissimo) ucciso il 29 ottobre 2022 sotto la propria abitazione alla periferia di Milano.

La dinamica, da una prima ricostruzione, sarebbe che a bordo della sua auto Bellocco passa a prendere Beretta. Tra i due inizia una discussione, a quel punto il 36enne prende la pistola e fa fuoco, ferendo all’anca Beretta che, a sua volta, uccide con due coltellate alla gola il compagno di curva la cui ultima foto sui social è di ieri sera su un campo di calcetto con la maglia dell’Inter e la dicitura ‘Derby di Milano tra fratelli’.