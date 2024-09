Milano: sparatoria Cernusco, sequestrati pistola e coltello, acquisite telecamere**

Adnkronos

Milano, 4 set. Sono stati sequestrati la pistola e il coltello a serramanico usati nell’omicidio di Cernusco sul Naviglio (Milano) in cui ha perso la vita Antonio Bellocco, 36 anni, erede del casato mafioso di Rosarno e con alle spalle una condanna per mafia, per il cui delitto è fortemente sospettato il capo ultrà dell’Inter Andrea Beretta. Il provvedimento di fermo o arresto non è stato ancora formalmente notificato, ma è solo questione di ore.

In questo momento Beretta, sottoposto alla sorveglianza speciale con il divieto di soggiorno a Milano, viene interrogato dai pm Paolo Storari e Sara Ombra all’ospedale San Raffaele, dove è stato operato per la ferita superficiale alla gamba. Da una prima ricostruzione Bellocco, che da circa un anno era riuscito a mettere un piede nella gestione del secondo anello verde a San Siro, non senza malumori da parte del presunto aggressore, ha raggiunto Beretta nella palestra di via Besozzi. I due sono usciti insieme e saliti nell’auto del 36enne dove ci sarebbe stata una discussione sfociata nel delitto: a impugnare la pistola sarebbe stato Bellocco che, però, avrebbe avuto la peggio contro la lama dell’avversario. Due i colpi mortali alla gola.