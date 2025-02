Milano: Stefano Boeri, ‘esposto i fatti su Beic, aspetto con fiducia decisione gip’ (2)

Adnkronos

La richiesta di arresti domiciliari riguarda, oltre Boeri (difeso dall’avvocato Francesco Mucciarelli), anche Cino Zucchi e Pier Paolo Tamburelli. I tre architetti sono accusati di turbativa d’asta e sul loro destino deciderà il giudice Iannelli nei prossimi giorni. Secondo la procura – l’inchiesta diventa nota con le perquisizioni nell’ottobre 2023 – sussiste il “concreto pericolo” che i tre professionisti, se lasciati liberi, “possano comunicare tra loro, precostituirsi un alibi sulla accertata loro presenza in un dato luogo in un dato giorno”.

I pm Paolo Filippini, Mauro Clerici e Giancarla Serafini ritengono inoltre che sussista “un concreto pericolo di inquinamento probatorio da parte degli indagati che – se lasciati in libertà – potrebbero influenzare le future deposizioni degli altri componenti della commissione giudicatrice, del Rup (Responsabile unico procedimento, ndr) e degli altri dirigenti del Comune mediante condizionamenti o pressioni”. Nel provvedimento con cui si chiedono i domiciliari – la riforma voluta dal ministro della Giustizia Carlo Nordio permette l’interrogatorio preventivo a difesa dell’indagato – si evidenzia “la posizione di assoluto rilievo nel campo dell’architettura (mondo accademico e professionale) del presidente Boeri nonché, sebbene in minor misura – del commissario Zucchi, con quanto ne consegue in termini di contatti, potere, capacità e possibilità di condizionamento e di influenza”.