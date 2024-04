Milano: torna a novembre BookCity, manifestazione dedicata a libri e lettura

Adnkronos

Milano, 20 mar. BookCity Milano, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura, torna a Milano il prossimo mese di novembre e per la sua edizione 2024 sceglie di dedicarsi al focus tematico ‘Guerra e Pace’. Nella Sala Conferenze di Palazzo Reale, a Milano, questa mattina si è tenuto l’incontro di presentazione della kermesse, in programma dall’11 al 17 novembre 2024.

Promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall’associazione Bookcity Milano, Bookcity Milano è costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, e da Aie-Associazione italiana editori. Prosegue inoltre il sostegno da parte del centro per il libro e la lettura.

Focus tematico di Bcm24 sarà ‘Guerra e Pace’, poiché in un momento storico in cui drammaticamente si ripropone l’atavico tema della guerra e della pace, non si può non prendere atto di come questo argomento abbia impegnato e impegni la letteratura nelle sue varie forme. I libri e la letteratura sono da sempre uno spazio di rappresentazione di una terribile realtà e dell’ansia di superarla, uno strumento di espressione e comprensione, preziosi segnavia per leggere il passato e il presente, ma soprattutto per pensare il futuro.

In attesa della manifestazione di novembre proseguono gli appuntamenti di La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno, il progetto di promozione della lettura nei quartieri milanesi, ideato da BookCity Milano con Fondazione Cariplo e rivolto soprattutto a bambini e ragazzi. Da domani, 21 marzo, avrà inizio il palinsesto primaverile, con oltre 50 incontri con le scuole, presentazioni con gli autori, letture ad alta voce, laboratori e molto altro ancora: una manifestazione che animerà tutti i nove municipi della città fino a domenica 24 marzo. Tra gli ospiti di questa edizione: Chiara Alessi, Massimo Polidoro, Giorgio Fontana, Annalisa Monfreda, Daniele Catalli e molti altri autori e illustratori, lettori ad alta voce e poeti; il programma completo degli eventi è disponibile sul sito del progetto: www.laletturaintorno.bookcitymilano.it.

Torna anche Parole in Giardino, il ciclo di incontri di BookCity durante l’anno in collaborazione con il magazine Gardenia: il primo incontro si terrà domani, 21 marzo, alle 16.30, alla Bam – Biblioteca degli Alberi di Milano; il 16 aprile, alle 18.00, un appuntamento nel giardino di ‘Nonostantearras’. Maggio sarà l’occasione per celebrare i 40 anni della rivista: sabato 25 maggio, 9 biblioteche nei 9 Municipi milanesi ospiteranno incontri e letture per celebrare l’anniversario di Gardenia, che presenterà i progetti dei suoi paesaggisti per la valorizzazione dei giardini e degli spazi verdi annessi alle biblioteche; letture ad alta voce a cura dei lettori volontari del Patto di Milano per la lettura – Area Biblioteche del Comune di Milano. Gli appuntamenti di BookCity durante l’anno saranno inseriti anche nel programma dell’Ispi Summer Festival, che sarà l’occasione per presentare alcuni degli ospiti e degli incontri legati al focus tematico Guerra e Pace.