Milano: trapper Baby Gang risponde a domande, attesa per decisione gip su arresto

Adnkronos

Milano, 12 set. “Ha risposto alle domande, ma non intendo riferire nel merito le sue dichiarazioni. Aspettiamo la decisione che arriverà nelle prossime ore”. Lo afferma Niccolò Vecchioni difensore di Zaccaria Mouhib, vero nome del trapper Baby Gang, arrestato ieri per il possesso di tre pistole.

Il 24enne, non nuovo alle manette, è stato sorpreso dai carabinieri in un albergo in via Vallazze a Milano con una pistola calibro 9 con matricola abrasa e altre due pistole sono state trovate nella sua abitazione di Caloziocorte (Lecco).