Milano: trapper Simba La Rue condannato in appello a 3 anni e 9 mesi per rapina (2)

I giudici hanno escluso per gli otto imputati l’aggravante di aver “commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro” e a due imputati è stata riconosciuta un’attenuante. Le condanne ‘ridotte’ in appello riguardano Mevljudin Hetem (da 3 anni e 8 mesi a 3 anni e 6 mesi e 20 giorni) e Dago Gapea (da 7 anni a 6 anni e 4 mesi). Il trapper Simba La Rue, presente in aula insieme agli altri imputati tra l’altro, è anche a processo in appello, assieme al collega Baby Gang ed altri, per una sparatoria del 2022 in zona corso Como.

