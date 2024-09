Milano: treno deragliato, procura apre fascicolo per disastro ferroviario colposo

Adnkronos

Milano, 13 set. La procura di Milano ha aperto un fascicolo, per ora a carico di ignoti, per disastro ferroviario colposo per l’incidente ferroviario di questa mattina a Milano, dove un treno regionale ha impattato contro il container di un treno merci ‘tamponato’ da un cargo. Nell’incidente sono rimaste ferite sei persone. Dopo che verranno trasmessi i certificati medici ai pm Maura Ripamonti e Luigi Luzi, titolari dell’inchiesta, verrà contestato anche il reato di lesioni.

