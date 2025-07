Milano: Tribunale, prossima settimana possibile decisione gip su urbanistica

Adnkronos

Milano, 23 lug. Potrebbe arrivare la prossima settimana la decisione del gip di Milano Mattia Fiorentini sui sei indagati dell’inchiesta sull’urbanistica – l’ex presidente della Commissione per il paesaggio Giuseppe Marinoni, l’ex componente della stessa Commissione Alessandro Scandurra, l’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, il manager Federico Pella, l’imprenditore Manfredi Catella, e imprenditore immobiliare di Bluestone Andrea Bezziccheri – per cui la Procura ha chiesto una misura cautelare. Lo si apprende da ambienti giudiziari

Il giudice, dopo gli interrogatori in corso ininterrottamente dalle ore 9.45, avrà a sua disposizione il materiale probatorio raccolto dai magistrati nel corso delle indagini e il materiale difensivo, quest’ultimo costituito da memorie o dichiarazioni rese oggi dagli stessi indagati. “Sulla base di tutti questi elementi, in un tempo congruo rispetto alla complessità del procedimento e alle valutazioni giuridiche ad esso sottese, non essendovi un termine fissato dalla legge, il giudice provvederà a definire con ordinanza il giudizio cautelare, accogliendo o rigettando le richieste di misure formulate dalla pubblica accusa” si legge in una nota del Tribunale di Milano firmata dal presidente Fabio Roia e dalla presidente della sezione Gip-Gup Ezia Maccora.